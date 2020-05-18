Коронавирус в Украине: в четырех областях не зафиксировано новых случаев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки СOVID-19 не обнаружен в Черкасской, Черниговской, Луганской и Полтавской областях

На фоне пандемии коронавируса Украина готовится к очередному этапу ослабления карантина в конце недели. Заболеваемость в стране снижается второй день подряд, а в 4-х регионах не выявлено ни одного нового случая инфицирования. Детально о ситуации с СOVID-19 в мире и Украине на 18 мая, статистика и география распространения болезни - в материале РБК-Украина.

Важно:

коронавирус выявлен у 18 616 украинцев

от осложнений заболевания скончалось 535 человек

86% летальных случаев СOVID-19 - лица старше 50 лет

продажа билетов на международные рейсы МАУ закрыта до 1 июля

вступило в действие госрегулирование цен на социальные товары

Данные Минздрава на утро 18 мая

За истекшие сутки в Украине подтверждено 325 новых случаев коронавирусной болезни. Общее число инфицированных достигло 18 616.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано за прошлый день во Львовской области (47 человек). Ни одного нового случая не подтверждено в Черкасской, Черниговской, Луганской и Полтавской областях.

С начала эпидемии от осложнений коронавируса скончалось 535 пациентов (21 летальный случай за сутки).

К настоящему моменту от СOVID-19 вылечилось 5 276 украинцев, вчера зафиксировано еще 160 случаев выздоровления.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. - 733 (386 выздоровели)

Волынская обл. - 625 (150 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 843 (95 выздоровели)

Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели)

Житомирская обл. - 564 (149 выздоровели)

Закарпатская обл. - 901 (189 выздоровели)

Запорожская обл. - 382 (185 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1221 (513 выздоровели)

Киев - 2321 (224 выздоровели)

Киевская обл. - 1224 (212 выздоровели)

Кировоградская обл. - 445 (319 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)

Львовская обл. - 1066 (206 выздоровели)

Николаевская обл. - 262 (82 выздоровели)

Одесская обл. - 764 (60 выздоровели)

Полтавская обл. - 264 (189 выздоровели)

Ровенская обл. - 1167 (353 выздоровели)

Сумская обл. - 163 (89 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1081 (599 выздоровели)

Харьковская обл. - 789 (147 выздоровели)

Херсонская обл. - 168 (126 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели)

Черкасская обл. - 372 (207 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2713 (634 выздоровели)

Черниговская обл. -108 (31 выздоровел).

Борьба с коронавирусом в Украине

С 18 мая в Украине введено государственное регулирование цен на несколько групп социальных продуктов и товаров противоэпидемиологического назначения. Постановление Кабмина касается только розничных цен и будет действовать до окончания карантина.

В список товаров входят: гречка, сахар, мука пшеничная, макаронные изделия, молоко 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные С1, птица (тушка куриная), вода минеральная без газа, сливочное масло 72,5%. Также госрегулирование цен предусмотрено для медицинских препаратов (парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, медицинские маски, халаты и другие средства индивидуальной защиты.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украину прибыла партия биозащитных костюмов для медработников. С 18 мая начинается их распределение по региональным учреждениям здравоохранения. На прошлой неделе костюмы для защиты медиков были доставлены в 98 украинских больниц.

Стоит отметить, что общее число заразившихся коронавирусом медработников достигло 3650, из них 27 умерли, побороть болезнь удалось 1355 пациентам.

Глава Минздрава отметил, что стационарное лечение для пациентов с диагнозом СOVID-19 полностью покрывается государством. Всего действует четыре гарантированных пакета, в частности, стационарная и экстренная помощь, мобильные бригады, лечение пациентов в больницах, которые на апрель не вошли в перечень учреждений по оказанию медицинской помощи заболевшим коронавирусом.

В рамках ослабления карантина украинские стоматологии начали прием пациентов в обычном режиме. При этом персонал и клиенты должны придерживаться санитарных требований безопасности.

Так, обязательна предварительная запись, интервал между посетителями в 15 минут, ожидание в очереди за пределами клиники, регулярная уборка с дезинфекцией. Работники стоматологий должны быть обеспечены респираторами без клапана, защитными экранами для лица, перчатками, герметичными очками, шапочками.

Из-за пандемии коронавируса МАУ закрыла продажу билетов на международные авиарейсы до 1 июля. В компании заявили, что такое решение связано с неутешительным прогнозом развития ситуации с СOVID-19.

Напомним, ранее несколько авиакомпаний анонсировали старт бронирования билетов из Украины в конце мая. Однако в Министерстве инфраструктуры отметили, что подобные заявления вводят украинцев в заблуждение, а решение о возобновлении авиасообщения может принимать только Кабмин.

Пандемия СOVID-19 в мире

Количество заразившихся коронавирусом на планете приближается к 5 млн. На утро 18 мая зафиксировано 4 713 516 случаев. Наибольшее число инфицированных - в США (1,49 млн). При этом президент Дональд Трамп заявил, что заболеваемость среди американцев начала существенно снижаться, за редким исключением.

Россия находится на втором месте антирейтинга после США. Диагноз СOVID-19 подтвердился у 281 752 граждан РФ, из них 2631 скончались от осложнений, выздоровело 67 373 человек. В Москве за прошедшие сутки зафиксирована наибольшая смертность за весь период - 77 человек скончалось от пневомонии, вызванной коронавирусом, а общее число летальных случаев в столице РФ достигло 1580, тогда как во всей стране с подтвержденным диагнозом скончалось 2631 человек.

В бывшем эпицентре пандемии, Италии, с понедельника существенно ослабляются карантинные ограничения, открываются бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Также разрешается свободное перемещение внутри страны. С 3 июня итальянские власти намерены открыть границы для граждан ЕС и стран Шенгенской зоны.

Египет усиливает карантин на шесть дней, в связи с мусульманским праздником Аль ад-Фитр. С 24 мая по всей стране закроются торговые центры, магазины, кафе, парки и пляжи. Прекратит работу общественный транспорт. Также до 30 мая ежедневно с 17:00 будет действовать комендантский час.

Автор: Анна Березина