Коронавірус в Україні: у 8 областях не виявлено нові випадки зараження

Послаблення карантину у зв'язку з пандемією коронавирусу проходить в Україні і світі. Влада країни готується до початку 2 і 3 етапів пом'якшення обмежень, на черзі запуск міжміського транспорту і відновлення роботи дитячих садків. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 19 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом в країні 18876 осіб

померли від ускладнень хвороби 548 українців

запуском громадського транспорту опікуватиметься місцева влада

у МОЗ назвали вимоги для роботи міжміського транспорту і дитячих садків

ВООЗ очікує другу смертоносну хвилю коронавирусу в Європі взимку

Статистика захворюваності в Україні

В Україні третій день поспіль скорочується кількість хворих за добу. В країні за останні 24 години підтверджено 260 випадків інфікування, померли від ускладнень інфекції 13 українців, 356 одужали.

За весь час боротьби з хворобою в Україні померли від ускладнень 548 громадян країни, одужали 5632 з 18876 хворих.

Найбільша кількість хворих за добу зафіксовано у Києві (38 осіб). Жодного нового випадку не знайдено у Тернопільській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Херсонській, Донецькій, Луганській та Полтавській областях.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 751 (405 одужали)

Волинська обл. - 635 (158 одужали)

Дніпропетровська область. - 843 (104 одужали)

Донецька обл. - 131 (42 одужали)

Житомирська обл. - 573 (185 одужали)

Закарпатська обл. - 911 (197 одужали)

Запорізька обл. - 385 (196 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1235 (524 одужали)

Київ - 2359 (285 одужали)

Київська обл. - 1245 (212 одужали)

Кіровоградська обл. - 445 (326 одужали)

Луганська обл. - 42 (23 одужали)

Львівська обл. - 1098 (216 одужали)

Миколаївська обл. - 263 (98 одужали)

Одеська обл. - 784 (80 одужали)

Полтавська обл. - 264 (203 одужали)

Рівненська обл. - 1188 (370 одужали)

Сумська обл. - 164 (98 одужали)

Тернопільська обл. - 1081 (619 одужали)

Харківська обл. - 816 (163 одужали)

Херсонська обл. - 168 (132 одужали)

Хмельницька обл. - 267 (67 одужали)

Черкаська обл. - 376 (217 одужали)

Чернівецька обл. - 2742 (682 одужали)

Чернігівська обл. -110 (31 одужав).

Адаптивний карантин в Україні

Через недостатнє тестування на коронавірус відновлення громадського транспорту можуть скасувати у 8 областях країни, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Президент Володимир Зеленський запропонував місцевій владі самостійно вирішувати питання громадського транспорту під час адаптивного карантину. "Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість забезпечення безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне - пам'ятати про безпеку", - сказав Зеленський.

Мер Києва Віталій Кличко висловив надію, що Кабмін дозволить відновити роботу метро в місті з 25 травня. У даний час вуличний рух у столиці застиг в пробках. Київ на межі транспортного колапсу. Також, Кличко оголосив про новий етап послаблення карантину з 22 травня. "Почнуть працювати: промислові ринки, великі магазини площею до 1000 квадратних метрів, спортзали і фітнесцентри, крім басейнів", - уточнює градоначальник. Крім цього, він звернувся до поліції у зв'язку з інформацією про роботу деяких нічних клубів в столиці, не дивлячись на заборону масових заходів по країні.

У МОЗ озвучили вимоги для відновлення міжміських транспортних сполучень та роботи дитячих садків. Серед основних моментів залишаються масковий режим, постійний температурний скринінг, антисептики на вході і дезінфекція приміщень. У дошкільних установах не повинно бути м'яких іграшок, багаторазових рушників і килимів. На автостанціях виключається робота людей старше 60 років, відстань не менше 1,5 метра в чергах на касах, кількість пасажирів за кількістю сидячих місць у транспорті і закриття залів очікування.

"Разом з громадським транспортом буде відкриватися і міжобласне сполучення. Авіаційне сполучення всередині країни - це один з етапів. Зовнішнє авіаційне сполучення, думаю, буде пов'язано з тим, як все буде відбуватися в ЄС. Європейські країни говорять про дату 15 червня, на яку вони налаштовуються, щоб відкрити кордони всередині ЄС", - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За даними Держприкордонслужби, кілька тисяч українців пішки повернулися на батьківщину з Польщі. Тільки за останню добу їх кількість склала 1,8 тис. Перехід здійснюється у недавно відкритому пункті "Шегині".

Українське консульство в Угорщині відновило прийом громадян у будні. Як відзначають в дипустанові, через відсутність регулярних рейсів між Україною та Угорщиною виконання консульських дій неможливо.

Наслідки пандемії у світі

В Іспанії планують скасувати карантин і відкрити кордони для туристів у кінці червня. Про це заявив міністр транспорту Хосе Луїс Абалос. "Як тільки ми, іспанці, зможемо поїхати в інші провінції, іноземці зможуть приїхати в Іспанію. Сподіваюся, з кінця червня ми почнемо туристичну діяльність", - сказав міністр. У даний час в країні введено двотижневий карантин для всіх іноземців.

"Європа має готуватися до другої смертоносної хвилі коронавірусу взимку, попередив керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я", - регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге. За його словами, зараз в Європі настав час для "підготовки, а не святкування". Він підкреслив, що зниження захворюваності на коронавірус у Великобританії, Франції та Італії не означає, що пандемія закінчується. Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреесус уточнює, що менше 10% населення планети мають антитіла до COVID-19. Тобто переважна більшість людей може у будь-який момент захворіти.

На північному сході Китаю у містах провінцій Цзілінь і Ляонін стався спалах захворювання. На території проживання 108 млн осіб введено жорсткий карантин. Поки невідомо, що стало причиною, але передбачається що вірус міг потрапити туди з Росії.

Через пандемію економіка Японії увійшла в період рецесії. ВВП країни знизився на 3,4%. "У поточному кварталі економіка переживала ще більш глибокий спад. Японія вступила в повну рецесію", - заявив головний економіст дослідницького інституту Мейдзі Ясуда Юічі Кодама. Уряд вже анонсував пакет заходів зі стимулювання зростання економічної активності в країні на суму близько 1 трильйона доларів. Заходи вживаються, щоб захистити економіку від наслідків пандемії. Виділені кошти еквівалентні 20% річного обсягу ВВП.

Apple відновила роботу 100 магазинів по всьому світу. Так, в Німеччині та Китаї відкрилися всі магазини компанії. При цьому, між покупцями дотримується соціальна дистанція, всі співробітники зобов'язані носити захисні засоби, а покупцям без масок вони видаються безпосередньо у магазинах.

У Німеччині старт чемпіонату країни з футболу викликав надзвичайний інтерес глядачів. За інформацією офіційного транслятора ліги Sky Germany телевізійна аудиторія виросла у 2 рази. Найбільша кількість уболівальників подивилися матч дортмундської "Боруссії" проти "Шальке". А у Шотландії достроково закінчився чемпіонат у зв'язку з пандемією. Рішення підтримали всі 12 клубів ліги. Місця розподілили відповідно до турнірної таблиці. У підсумку "Селтік" став чемпіоном у 9 раз поспіль.