В Сингапуре подтвердили 9 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Сингапуре увеличилось количество зараженных китайским коронавирусом COVID-19 до 67 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNA.

По данным Министерства здравоохранения Сингапура, шестеро пациентов находятся в критическом состоянии. Еще 17 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун прогнозирует, что вспышка коронавируса в мире и в стране в частности может нанести серьезный урон экономике Сингапура.

Напомним, сегодня в Японии подтвердили 4 новых случая заражения китайским коронавирусом COVID-19. Так, вирусом заразилась 60-летняя женщина-водитель такси, два жителя Токио, также имевших контакт с ранее инфицированным водителем такси и 70-летний мужчина, который проходил лечение в той же больнице, где ранее подтвердился случай заражения у одного из докторов.

По состоянию на утро 14 февраля, в мире зарегистрировано почти 65 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Летальными оказались 1383 случая.