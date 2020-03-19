Коронавирус у Шахова: установлены уже 50 человек, с которыми контактировал нардеп

По состоянию на вечер 18 марта установлены 50 человек, которые контактировали с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого подтвердили заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы МВД Антона Геращенко в Facebook.

По его информации, установление лиц, с которыми мог контактировать нардеп, продолжается.

"Только сегодня были установлены 50 человек, которые контактировали с народным депутатом Сергеем Шаховым во время его встреч в Верховной раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов. И эта работа по выявлению связей Шахова продолжается", - сообщил Геращенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за выявления коронавируса у народного депутата Сергея Шахова проверку на COVID-19 пройдут все контактные лица. Несмотря на то, что персональная карточка Шахова 17 марта была зарегистрирована в системе Верховной рады, самого нардепа в зале заседаний не было.

Напомним, 18 марта народный депутат Сергей Шахов сообщил, что у него подтвердили заболевания коронавирусом. Нардеп рассказал, что находится дома в самоизоляции и у него повышенная температура. Позже данную информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения. Шахов недавно вернулся из-за границы.