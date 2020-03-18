Коронавирус у Шахова: проверят всех контактных лиц

Фото: Сергей Шахов (РБК-Украина)

Вчера нардепа Шахова не было в зале заседаний Рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за выявления коронавируса в народного депутата Сергея Шахова проверку на COVID-19 пройдут все контактные лица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента в Facebook.

По словам главы государства, несмотря на то, что персональная карточка Шахова вчера была зарегистрирована в системе Верховной рады, самого нардепа в зале заседаний не было.

"Не могу не сказать относительно нардепа Шахова. К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Вчера в системе "Рада" была зарегистрирована его персональная карточка для голосования, его коллеги кнопкодавили, к сожалению. И к счастью, Шахова не было в зале заседаний Рады", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что проверку на коронавирус пройдут все лица, которые контактировали с Шаховым.

"Установлен полный список лиц, с которыми он контактировал, все они пройдут быстрый тест на коронавирус", - добавил президент.

Обращение Владимира Зеленского по противодействию коронавирус. Президент Украины доложил о ситуации по противодействию коронавирус, сообщив, что по состоянию на утро 18 марта в стране зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19. Владимир Зеленский отметил, что у нас вирус распространяется не так быстро, как в Европе, попутно призвав не верить фейкам и использовать информацию только из официальных источников – страниц Минздрава, правительства, Верховной Рады и Офиса Президента Украины. Кроме того, Глава государства напомнил, что для подготовки учеников к ВНО запущены ежедневные трансляции онлайн-уроков. Их можно посмотреть на телеканале «Рада», а также найти на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины: http://bit.ly/33uKwus Напоследок Президент еще раз призвал всех украинцев без лишней надобности не выходить на улицу, посоветовав ряд интересных Интернет-ресурсов с виртуальными турами украинскими музеями. В частности: • виртуальные туры музеями под открытым небом: http://bit.ly/2U1qHHZ • 25 музеев Львовщины, которые можно посетить онлайн: http://bit.ly/392wqkO • виртуальные экскурсии свыше 20 музеями всей Украины: http://bit.ly/3d9XTEG Посмотреть это видео с субтитрами: http://bit.ly/3a23MBS Опубликовано Офис Президента Украины Среда, 18 марта 2020 г.

Напомним, сегодня народный депутат Сергей Шахов сообщил, что у него подтвердили заболевание коронавирусом. Нардеп рассказал, что находится дома в самоизоляции и имеет повышенную температуру. Позже данную информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения.

Также РБК-Украина писало, что сотрудники Минздрава устанавливают всех лиц, которые могли контактировать с заболевшим коронавирусом народным депутатом Шаховым. Сотрудники министерства сегодня находились в Верховной раде.