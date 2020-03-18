Коронавирус у Шахова: проверят всех контактных лиц

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за выявления коронавируса в народного депутата Сергея Шахова проверку на COVID-19 пройдут все контактные лица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента в Facebook.

По словам главы государства, несмотря на то, что персональная карточка Шахова вчера была зарегистрирована в системе Верховной рады, самого нардепа в зале заседаний не было.

"Не могу не сказать относительно нардепа Шахова. К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Вчера в системе "Рада" была зарегистрирована его персональная карточка для голосования, его коллеги кнопкодавили, к сожалению. И к счастью, Шахова не было в зале заседаний Рады", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что проверку на коронавирус пройдут все лица, которые контактировали с Шаховым.

"Установлен полный список лиц, с которыми он контактировал, все они пройдут быстрый тест на коронавирус", - добавил президент.

Напомним, сегодня народный депутат Сергей Шахов сообщил, что у него подтвердили заболевание коронавирусом. Нардеп рассказал, что находится дома в самоизоляции и имеет повышенную температуру. Позже данную информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения.

Также РБК-Украина писало, что сотрудники Минздрава устанавливают всех лиц, которые могли контактировать с заболевшим коронавирусом народным депутатом Шаховым. Сотрудники министерства сегодня находились в Верховной раде.