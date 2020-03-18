Коронавірус у Шахова: перевірять всіх контактних осіб

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через виявлення коронавірусу в народного депутата Сергія Шахова перевірку на COVID-19 пройдуть всі контактні особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента в Facebook.

За словами глави держави, попри те, що персональна картка Шахова вчора була зареєстрована в системі Верховної ради, самого нардепа в залі засідань не було.

"Не можу не сказати стосовно нардепа Шахова. На жаль, його тест на коронавірус показав позитивний результат. Вчора у системі "Рада" була зареєстрована його персональна картка для голосування, його колеги кнопкодавили, на жаль. Та на щастя, Шахова не було у залі засідань Ради", - заявив він.

Зеленський наголосив, що перевірку на коронавірус пройдуть всі особи, які контактували з Шаховим.

"Встановлено повний список осіб, з якими він контактував, всі вони пройдуть швидкий тест на коронавірус", - додав президент.

Нагадаємо, сьогодні народний депутат Сергій Шахов повідомив, що у нього підтвердили захворювання коронавірусом. Нардеп розповів, що перебуває вдома у самоізоляції та має підвищену температуру. Пізніше дану інформацію підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я.

Також РБК-Україна писало, що співробітники МОЗ встановлюють всіх осіб, які могли контактувати з хворим коронавірусом народним депутатом Шаховим. Співробітники міністерства сьогодні перебували у Верховній раді.