ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус: сегодня в Украину самолетом прибывает партия тестов

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 16:31
Коронавирус: сегодня в Украину самолетом прибывает партия тестов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Доставляются два вида тестов

Сегодня в Украину самолетом прибывает партия тестов для определения коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, отмечается, что прибудут оба вида тестов: тесты для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики.

Экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для "санитарного сортировки", то есть в случае, если работник экстренной помощи прибывает к человеку, у которого повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь, медики должны сделать два теста: один гриппом и экспресс-тест на коронавирус.

Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры.

Напомним, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что разработка и испытания вакцины от нового коронавируса займут не меньше года.

По состоянию на 22 марта, в Украине 47 случаев заражения коронавирусом и три смерти.

В Минздраве уточнили информацию о выздоровевших от коронавируса Карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом, - ВОЗ
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинытестыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь