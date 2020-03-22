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Коронавірус: сьогодні в Україну літаком прибуває партія тестів

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 16:31
Коронавірус: сьогодні в Україну літаком прибуває партія тестів
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Доставляються два види тестів

Сьогодні в Україну літаком прибуває партія тестів для визначення коронавірусної хвороби. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, зазначається, що прибудуть обидва види тестів: тести для ПЦР (золотий стандарт діагностики) та тести експрес-діагностики.

Експрес-тести будуть використовуватися бригадами екстреної допомоги для "санітарного сортування", тобто у разі, якщо працівник екстреної допомоги прибуває до людини, в якої підвищена температура і є підозра на коронавірусну хворобу, медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус.

Якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЦР. Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що розробка і випробування вакцини від нового коронавірусу займуть не менше року.

Станом на 22 березня, в Україні 47 випадків зараження коронавірусом і три смерті.

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