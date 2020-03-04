Коронавирус может привести к экономическому кризису в Украине, - Минэкономики

По словам Милованова, вероятность эпидемии низкая, но постепенно растет
Исполняющий обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что эпидемия нового типа коронавируса COVID-19 может привести к кризису в экономике Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
По его словам, вероятность эпидемии низкая, но постепенно растет. Эпидемия может привести к кризису в экономике.
Он добавил, что правительство должно подготовить стратегию для противодействия экономическим последствиям коронавируса:
Напомним, в ближайшее время в Украину прибудут две миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые помогут в борьбе с распространением коронавируса.
Как сообщало РБК-Украина, в Черновцах не подтвердили заражения коронавирусом в трех госпитализированных с подозрением на COVID-19. Трех человек госпитализировали с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, однако признаков коронавируса в них не обнаружили.