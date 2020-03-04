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Коронавирус может привести к экономическому кризису в Украине, - Минэкономики

Новости » Происшествия     04.03.2020 - 19:06
Коронавирус может привести к экономическому кризису в Украине, - Минэкономики
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

По словам Милованова, вероятность эпидемии низкая, но постепенно растет

Исполняющий обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что эпидемия нового типа коронавируса COVID-19 может привести к кризису в экономике Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

По его словам, вероятность эпидемии низкая, но постепенно растет. Эпидемия может привести к кризису в экономике.

Он добавил, что правительство должно подготовить стратегию для противодействия экономическим последствиям коронавируса:

  • монетарная политика (предоставление ликвидности, смягчения ставки, и т. п),
  • фискальная политика (налоговые каникулы определенным отраслям по потребности, бюджетная поддержка),
  • при необходимости ограничения экономической активности определенных отраслей и предприятий (туризм, транспорт, розничная торговля),
  • ограничение социальной активности (например, каникулы на коммунальные платежи для пенсионеров),
  • защитные действия в международной торговле (таможенные пошлины или наоборот поддержка определенного импорта, запрет реэкспорта определенных категорий товаров - номенклатуру должно подготовить Министерство здравоохранения Украины),
  • меморандумы совместных действий с отраслями, чьи товары или услуги критические во время эпидемии.

Напомним, в ближайшее время в Украину прибудут две миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые помогут в борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, в Черновцах не подтвердили заражения коронавирусом в трех госпитализированных с подозрением на COVID-19. Трех человек госпитализировали с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, однако признаков коронавируса в них не обнаружили.

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