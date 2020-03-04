Коронавірус може призвести до економічної кризи в Україні, - Мінекономіки

Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

За словами Милованова, ймовірність епідемії низька, але поступово зростає

Виконувач обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що епідемія нового типу коронавірусу COVID-19 може призвести до кризи в економіці України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Facebook.

За його словами, ймовірність епідемії низька, але поступово зростає. Епідемія може призвести до кризи в економіці.

Він додав, що уряд має підготувати стратегію для протидії економічним наслідкам коронавірусу:

монетарна політика (надання ліквідності, пом’якшення ставки, тощо),

фіскальна політика (податкові канікули певним галузям за потреби, бюджетна підтримка),

за потреби обмеження економічної активності певних галузей та підприємств (туризм, транспорт, роздрібна торгівля),

обмеження соціальної активності (наприклад, канікули на комунальні платежі для пенсіонерів),

захисні дії в міжнародній торгівлі (мита або навпаки підтримка певного імпорту, заборона реекспорту певних категорій товарів - номенклатуру має підготувати Міністерство охорони здоров'я України),

меморандуми спільних дій з галузями, чиї товари чи послуги критичні під час епідемії.

Нагадаємо, найближчим часом в Україну прибудуть дві місії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), які допоможуть у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, у Чернівцях не підтвердили зараження коронавірусом у трьох госпіталізованих з підозрою на COVID-19. Трьох людей госпіталізували з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції, однак ознак коронавірусу в них не виявили.