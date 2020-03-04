ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус може призвести до економічної кризи в Україні, - Мінекономіки

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 19:06
Коронавірус може призвести до економічної кризи в Україні, - Мінекономіки
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

За словами Милованова, ймовірність епідемії низька, але поступово зростає

Виконувач обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що епідемія нового типу коронавірусу COVID-19 може призвести до кризи в економіці України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Facebook.

За його словами, ймовірність епідемії низька, але поступово зростає. Епідемія може призвести до кризи в економіці.

Він додав, що уряд має підготувати стратегію для протидії економічним наслідкам коронавірусу:

  • монетарна політика (надання ліквідності, пом’якшення ставки, тощо),
  • фіскальна політика (податкові канікули певним галузям за потреби, бюджетна підтримка),
  • за потреби обмеження економічної активності певних галузей та підприємств (туризм, транспорт, роздрібна торгівля),
  • обмеження соціальної активності (наприклад, канікули на комунальні платежі для пенсіонерів),
  • захисні дії в міжнародній торгівлі (мита або навпаки підтримка певного імпорту, заборона реекспорту певних категорій товарів - номенклатуру має підготувати Міністерство охорони здоров'я України),
  • меморандуми спільних дій з галузями, чиї товари чи послуги критичні під час епідемії.

Нагадаємо, найближчим часом в Україну прибудуть дві місії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), які допоможуть у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, у Чернівцях не підтвердили зараження коронавірусом у трьох госпіталізованих з підозрою на COVID-19. Трьох людей госпіталізували з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції, однак ознак коронавірусу в них не виявили.

Аналітики допускають зростання курсу до 27 грн/долар після зміни уряду Глава МВФ заявила про серйозну загрозу коронавірусу на зростання світової економіки
Новини України економікаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся