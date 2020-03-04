Коронавірус може призвести до економічної кризи в Україні, - Мінекономіки

За словами Милованова, ймовірність епідемії низька, але поступово зростає
Виконувач обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що епідемія нового типу коронавірусу COVID-19 може призвести до кризи в економіці України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Facebook.
За його словами, ймовірність епідемії низька, але поступово зростає. Епідемія може призвести до кризи в економіці.
Він додав, що уряд має підготувати стратегію для протидії економічним наслідкам коронавірусу:
Нагадаємо, найближчим часом в Україну прибудуть дві місії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), які допоможуть у боротьбі з поширенням коронавірусу.
Як повідомляло РБК-Україна, у Чернівцях не підтвердили зараження коронавірусом у трьох госпіталізованих з підозрою на COVID-19. Трьох людей госпіталізували з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції, однак ознак коронавірусу в них не виявили.