Коронавірус підтвердили ще у трьох прикордонників

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Хворі прикордонники з 15 квітня перебувають на самоізоляції

У суботу, 18 квітня, кількість хворих на коронавірус прикордонників зросла до 4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

За даними відомства, сьогодні та вчора було лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус ще у трьох прикордонників з підрозділу в Закарпатській області. Дані військовослужбовці перебували на самоізоляції з 15 квітня.

"Наразі стан здоров’я вже чотирьох охоронців кордону, у яких підтвердилося захворювання, задовільний, температура тіла в межах норми. Військовослужбовці перебувають під посиленим медичним наглядом персоналу підрозділів охорони здоров’я", - розповіли в ДПСУ.

Зазначається, що на зараження коронавірусом перевіряють всіх прикордонників, які могли контактувати з хворими військовослужбовцями. У підрозділах введено режимно-обмежувальні заходи та посилене медичне спостереження.

"Загалом, станом на 18 квітня, майже 150 прикордонників перебувають на обсервації та ізоляції через контакт з особами, в яких надалі підтверджувалося захворювання на коронавірусну інфекцію", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 15 квітня у лавах ДПСУ зафіксували перший випадок зараження коронавірусом військовослужбовця. Встановлювалися всі особи, які могли контактувати з хворим.