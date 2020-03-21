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Коронавірус виявили ще в одного депутата Ради

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 22:18
Коронавірус виявили ще в одного депутата Ради
Фото: Сергій Вельможний (.facebook.com/velmoza)

Коронавірусом заразився нардеп Вельможний

Ще один народний депутат заразився коронавірусом. Про це повідомив нардеп Сергій Шахов на сторінці в Facebook.

За словами Шахова, зараження коронавірусом підтвердили у народного депутата з групи "Довіра" Сергія Вельможного.

Як повідомив нардеп Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі, 16 березня нардеп Вельможний перебував на погоджувальній раді ВР разом з головами всіх фракцій.

Опубліковано Сергієм Шаховим Субота, 21 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що першого зараженого коронавірусом народного депутата Сергія Шахова госпіталізували до інфекційного відділення Олександрівської лікарні в Києві. Шахов розповів, що у нього виявили незначну пневмонію.

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