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Коронавирус обнаружили еще у двух украинских военных

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 15:16
Коронавирус обнаружили еще у двух украинских военных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Военные, у которых с заболевшими военнослужащими были контакты, отправлены на изоляцию

Сегодня, 9 апреля, у военнослужащего Васильковского гарнизона и военного одной из частей Мелитополя обнаружили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования "Центр".

Как сообщается, у военнослужащего воинской части Васильковского гарнизона, который накануне был госпитализирован с пневмонией, позже был обнаружен коронавирус. Сейчас он находится на лечении в госпитале города Киев, а состояние его стабильное.

Кроме того, заболевание подтвердилось и у другого военнослужащего одной из воинских частей Мелитополя, который ранее имел контакт с больными COVID-19. После того как у него повысилась температура 29 марта быстрые тесты показали отрицательный результат, однако после результатов ПЦР тестирования выявили COVID-19. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы, состояние его удовлетворительное.

Как отмечается, военные, которые имели с ними контакты отправлены на самоизоляцию. На сегодня в Вооруженных силах было зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом, из них 1 летальный, на изоляции -131 лицо.

Напомним, 8 апреля, в Вооруженных Силах Украины подтвердили еще один случай заражения коронавирусом.

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