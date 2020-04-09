Коронавірус виявили ще у двох українських військових

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Військові, які мали з хворими військовослужбовцями контакти, відправлені на ізоляцію

Сьогодні, 9 квітня, у військовослужбовця Васильківського гарнізону та військового однієї з частин Мелітополя виявили коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Повітряного командування "Центр".

Як повідомляється, у військовослужбовця військової частини Васильківського гарнізону, який напередодні був госпіталізований з пневмонією, пізніше був виявлений коронавірус. Наразі він знаходиться на лікуванні в госпіталі міста Київ, а стан його стабільний.

Крім того, захворювання підтвердилось і в іншого військовослужбовця однієї з військових частин Мелітополя, який раніше мав контакт з хворими на цю хворобу. Після того як у нього підвищилась температура 29 березня, швидкі тести показали негативний результат, однак після результатів ПЛР тестування виявили COVID-19. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби, а стан його задовільний.

Як зазначається, військові, які мали з ними контакти відправлені на самоізоляцію. На сьогодні у Збройних силах було зареєстровано 5 випадків захворювання коронавірусом, з них 1 летальний, на ізоляції -131 особа.

Нагадаємо, 8 квітня, в Збройних Силах України підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом.