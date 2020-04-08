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В ВСУ зафиксирован новый случай коронавируса

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 11:18
В ВСУ зафиксирован новый случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона

Сегодня, 8 апреля, в Вооруженных Силах Украины подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил вооруженных сил Украины.

Как сообщается, новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона. В настоящее время состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Как отмечается, это уже пятый случай заражения в украинской армии. В общем на изоляции из-за коронавируса находится 118 военнослужащих, у 19 бойцов заканчивается изоляция через трое суток.

Напомним, в Вооруженных силах Украины зафиксировали первую смерть из-за коронавируса COVID-19. Диагноз COVID-19 женщине подтвердили 6 апреля.

Кроме того, по состоянию на 8 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 1668 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 206 новых случаях, в том числе умерли 52 человека. Выздоровело за последний день 35 пациентов.

Стало известно, в какой области за сутки заболели коронавирусом больше всего людей Прирост подтвержденных случаев коронавируса за сутки составляет 14%, - Минздрав
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