Коронавирус негативно влияет на мировую торговлю наркотиками, - AP

Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Один из основных поставщиков сырья для наркотиков, который закрылся, находится в Ухане

Коронавирус негативно влияет на мировую торговлю наркотиками, парализуя экономику, закрывая границы и разрывая цепочки поставок з Китая, на которые наркоторговцы полагаются. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AP.

По данным издания, один из основных поставщиков, который закрылся, находится в Ухане, бывшем эпицентре глобальной вспышки коронавируса.

Вдоль 2000-мильной границы между США и Мексикой, через которую пересекается подавляющее большинство нелегальных наркотиков, обычно шумное движение транспортных средств, которое контрабандисты используют для прикрытия, замедлилось до минимума.

Бары, ночные клубы и мотели по всей стране, которые обычно являются плодородными рынками для торговцев наркотиками, закрылись. А цены на дефицитные лекарства резко выросли.

"Они сталкиваются с проблемой предложения и проблемой спроса. Как только вы доставите их на рынок, кому вы собираетесь продавать", - сказал аналитик по безопасности Алехандро Хоуп.

Синтетические наркотики, такие как метамфетамин и фентанил, оказались в числе наиболее пострадавших, в значительной степени потому, что они основаны на химических веществах-прекурсорах, которые наркоторговцы импортируют из Китая, готовят наркотики в промышленных масштабах, а затем отправляют в США.

Напомним, США собираются отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавируса COVID-19

Как писало РБК-Украина, американская разведка считает, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса на своей территории, недооценивая как случаи заражения и смерти. США требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса.