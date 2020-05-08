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В Африке уже больше 53 тыс. больных COVID-19, умерло 2 тыс. человек

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 14:32
В Африке уже больше 53 тыс. больных COVID-19, умерло 2 тыс. человек
Иллюстративное фото (flickr.com worldbank)

Больше всего зараженных зафиксировано в Южной Африке

На Африканском континенте зарегистрировано больше 53 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Вирус зафиксирован в 46 странах региона. За последние сутки было диагностировано чуть больше 2 тыс. заражений.

Больше всего больных COVID зафиксировано в Южной Африке. Там заразились 8,2 тыс. человек. В то же время по числу смертей лидирует Алжир - ВОЗ зафиксировала 483 случая смерти при 5,1 тыс. больных.

В первой десятке по числу зараженных также Египет (7,5 тыс. больных), Марокко (5,5 тыс. больных), Нигерия (3,5 тыс. больных), Гана (3 тыс. больных), Камерун (2,2 тыс. больных), Гвинея (1,9 тыс. больных), Кот-д’Ивуар (1,5 тыс. больных) и Синегал (1,5 тыс. больных).

Общее число жертв с начала эпидемии в Африке достигло 2 061 человек.В Африке уже больше 53 тыс. больных COVID-19, умерло 2 тыс. человек

Первый случай заражения в Африканском регионе был зарегистрирован 25 февраля. Ежедневный рост больных начался 11 марта. С 27 апреля число выявленных случаев коронавируса начало стремительно расти - каждый день регистрировалось не менее тысячи новых больных.

В середине апреля ВОЗ предупредила, что Африка может стать следующим эпицентром пандемии.

В свою очередь в ООН подчеркнули, что регион может ждать голод "библейских масштабов", поскольку система здравоохранения большинства африканских стран может не справиться с большим наплывом больных, а экономическая катастрофа приведет к огромной нагрузке на ресурсы.

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