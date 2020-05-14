ЕС может перенести саммит "Восточного партнерства"

Иллюстративное фото (flickr.com euneighbours-east)

Вместо полноценного саммита ЕС готовит проведение специальной видеоконференции

Запланированный на 18 июня саммит "Восточного партнерства" в классическом варианте, вероятно, не состоится, вместо него планируется проведение видеоконференции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По информации журналиста, Европейский союз вместо полноценного саммита готовит проведение специальной видеоконференции, во время которой представителями Евросоюза станут лидеры институций блока вместо лидеров стран-членов.

"ЕС до сих пор готовит видеоконференцию саммит "Восточного партнерства на приблизительно 18 июня, но только с лидерами институтов ЕС, а не стран-членов", - сообщил Йозвяк.

Журналист отметил, что, вероятно, во время конференции традиционной декларации саммита принято не будет.

Несколько дней назад сообщалось, что Совет Европейского союза утвердил выводы о политике Восточного партнерства после 2020 года, в которых подтвердил ее стратегическое значение.

В Миссии Украины в ЕС тогда поприветствовали принятие выводов Совета ЕС заявив, что "с нетерпением ожидают амбициозного 6-го Саммита ВП, на котором должны быть утверждены стратегические цели на будущее".

Автор: Роман Калиниченко