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Коронавірус в світі: загальна кількість смертей перевищила 300 тисяч

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 20:15
Коронавірус в світі: загальна кількість смертей перевищила 300 тисяч
Ілюстративне фото (flickr)

Загальна кількість хворих наближається до 4,5 млн

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків від коронавірусу у світі перевищила позначку в 300 тисяч. Про це свідчать дані статистичного сайту Worldometer.

Рекордну кількість хворих і випадків смерті припадає на Сполучені Штати. Там з початку пандемії коронавіруса виявлено понад 1,4 млн заражених COVID-19, понад 85 тисяч інфікованих померли.

При цьому, загальна кількість хворих наближається до 4,5 млн, і водночас понад 1,6 млн хворих вже вилікувались, що становить більше третини всіх виявлених випадків захворювання COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на цей час епіцентром пандемії у світі залишається американський континент. Число інфікованих збільшується в Африці: COVID-19 зафіксували у всіх африканських країнах. Менше ніж за тиждень кількість хворих зросла на 16 тис. осіб.

Крім того, раніше генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що зараз світ бореться з найсерйознішою пандемією за 100 років. При цьому зазначалося, що попри пандемію, у країнах з низьким рівнем доходу зафіксовано найбільший приріст тривалості життя. В цілому, згідно з опублікованою статистикою ВООЗ за 2020 рік, у світі спостерігається позитивна динаміка у сфері охорони здоров'я.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України преступленияКоронавірус
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