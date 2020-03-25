Коронавирус во Львовской области: количество подозрений растет

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 44 человека

Во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 7 человек из города Львова, Золочева, Хмельницкой области. Об этом сообщает врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко, передает пресс-служба Львовской ОГА.

Как отмечается, сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 44 человека.

"Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближено к тяжелому. В целом во Львовской области за все время с подозрением COVID - 19 обратилось 127 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, зафиксирован первый случай коронавируса в Тернополе, заразился врач-стоматолог.

Ранее РБК-Украина писало, что в Тернопольской области полиция разыскивает около 500 человек, которые контактировали с инфицированным коронавирусом священником. На период общения с людьми, священник не знал, что заражен.

Кроме того, вчера лабораторно было подтверждено два случая заболевания коронавирусом в Тернопольской области.