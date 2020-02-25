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Коронавірус в Італії: названі міста, які перебувають на карантині

Новини » Політика     25.02.2020 - 18:12
Коронавірус в Італії: названі міста, які перебувають на карантині
Ілюстративне фото (скріншот відео thetimes co uk)

Міста були перетворені так звані "червоні зони", які були створені для запобігання поширення коронавіруса

Влада італійського регіону Ломбардія опублікувала список міст і сіл, які повністю закриті на карантин через спалах коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, міста були перетворені так звані "червоні зони", які були створені для запобігання поширення коронавіруса.

Таким чином карантин був введений в:

  1. Кодоньо;
  2. Кастільйоне-д Адда;
  3. Казальпустерленго;
  4. Фомбьо;
  5. Малео;
  6. Сомалья;
  7. Бертонико;
  8. Терранова-дей-Пассерини;
  9. Кастельгерундо;
  10. Сан-Фиоран.

При цьому наголошується, що в'їзд і виїзд "червоні зони" під суворою забороною. Крім того, в містах закрили залізничні станції і зупинки громадського транспорту.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії. Станом на 25 лютого в Італії інфіковані заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілія Романія, по три - у П'ємонті і Римі та ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Крім того, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 у країні.

Також повідомлялося, що Європейський парламент закликав співробітників, які відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романья і Венето, де почалося поширення коронавірус, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею не приходити в парламент і працювати з дому.

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