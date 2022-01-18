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"Коронавирус не исчезнет еще несколько лет": глава Pfizer дал прогноз по ситуации с COVID

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Рим, Вторник 18 января 2022 12:55
"Коронавирус не исчезнет еще несколько лет": глава Pfizer дал прогноз по ситуации с COVID Фото: глава Pfizer дал прогноз по ситуации с COVID (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что коронавирусная инфекция не исчезнет в мире еще в течение нескольких лет. Однако средства, что есть у человечества, скоро позволят вернуться к прежней жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью La Repubblica.

"Я не хочу показаться пессимистом, но я считаю, что нам придется в течение нескольких лет жить с вирусом, который очень трудно искоренить. Он распространился по всему миру, может заразить одного и того же человека несколько раз и имел столько мутаций, что мы заново открыли греческую азбуку", - отметил Бурла.

На вопрос журналиста, означает ли появление нового штамма коронавируса "Омикрон"конец пандемии, он ответил, что пока "сказать этого не может никто".

"Вопрос не столько в том, исчезнет вирус или нет, сколько в том, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что у нас это получится, вероятно, весной. Благодаря всем имеющимся в нашем распоряжении средствам: тестам, очень эффективным вакцинам и лекарствам", - резюмировал Бурла.

Напомним, в Европейском Союзе прогнозируют одновременную вспышку двух болезней - коронавируса и гриппа, которая получила название "твиндемия".

При этом американские ученые предупреждают, что стремительное распространение штамма "Омикрон" практически гарантирует, что это не последняя версия коронавируса, с которой столкнется мир.

Вместе с тем в Германии предполагают, что конец пандемии коронавируса возможен в 2022 году.

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