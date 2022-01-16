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"Омикрон" - не последний. Ученые предупредили о появлении новых штаммов COVID-19

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Воскресенье 16 января 2022 10:42
"Омикрон" - не последний. Ученые предупредили о появлении новых штаммов COVID-19 Фото: ученые заявляют о появлении новых штаммов COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Американские ученые предупреждают, что стремительное распространение штамма "Омикрон" практически гарантирует, что это не последняя версия коронавируса, с которой столкнется мир. Они заверили, что новые варианты COVID-19 будут продолжать появляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Чем быстрее распространяется "Омикрон", тем больше возможностей для мутаций, которые потенциально приводят к большему количеству вариантов", - объяснил Леонардо Мартинес, эпидемиолог инфекционных заболеваний Бостонского университета.

Эксперты заявляют, что каждая инфекция дает вирусу шанс мутировать, и "Омикрон", по сравнению со своими предшественниками, распространяется гораздо быстрее.

"Легкость, с которой он распространяется, увеличивает вероятность того, что вирус сохранится среди людей с ослабленной иммунной системой, что дает ему больше времени для развития мощных мутаций", - отмечают ученые.

Специалисты отмечают необходимость продолжения мероприятий общественного здравоохранения.

В частности, речь идет о вакцинации, и ношении масок для сдерживания появления новых штаммов.

Напомним, китайские ученые выяснили в каких случаях штамм коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее "Дельты".

Добавим, как заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, никому не удастся избежать заражения штаммом "Омикрон", но вакцинированные люди перенесут его легче.

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