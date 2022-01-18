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Грипп и COVID: в Европе прогнозируют вспышку заболеваемости

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Европа, Вторник 18 января 2022 11:55
Грипп и COVID: в Европе прогнозируют вспышку заболеваемости Фото: в ЕС может начаться вспышка гриппа и коронавируса (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Европейском Союзе прогнозируют одновременную вспышку двух болезней - коронавируса и гриппа. Ее также еще называют "твиндемия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Началу вспышки гриппа могут способствовать ослабленные карантинные меры. Страны принимают такие решения в связи с кампанией по вакцинации от COVID-19.

Отмечают, что прошлой зимой карантинные меры (ношение масок и социальное дистанцирование) помогли победить грипп в Европе, временно ликвидировав вирус.

Однако уже в этом году в странас ЕС вместе с коронавирусом может быть одновременная вспышка гриппа - "твиндемия". Количество заболевших гриппом уже растет. Если так будет продолжаться, то ситуация нанесет чрезмерное давление на уже перегруженные системы здравоохранения.

Главный эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен объяснил, что отмена ограничительных мер весной может продолжить циркуляцию гриппа далеко за пределы обычного конца европейского сезона в мае.

Напомним, главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что компания может выпустить комбинированную вакцину, которая одновременно защитит COVID-19 и гриппа. Это может произойти в 2023 году.

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