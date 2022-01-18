"Коронавірус не зникне ще кілька років": глава Pfizer дав прогноз щодо ситуації з COVID

Гендиректор фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що коронавірусна інфекція не зникне у світі ще протягом декількох років. Однак засоби, що є у людства, незабаром дозволять повернутися до колишнього життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю La Repubblica .

"Я не хочу здатися песимістом, але я вважаю, що нам доведеться протягом декількох років жити з вірусом, який дуже важко викорінити. Він поширився по всьому світу, може заразити одну й ту саму людину кілька разів і мав стільки мутацій, що ми заново відкрили грецьку абетку", - зазначив Бурла.

На питання журналіста, чи поява нового штаму коронавірусу "Омікрон" означає кінець пандемії, він відповів, що наразі "сказати цього не може ніхто".

"Питання не стільки в тому, зникне вірус чи ні, скільки в тому, чи зможемо ми повернутися до нормального життя. Я думаю, що в нас це вийде, ймовірно, навесні. Завдяки всім наявним у нашому розпорядженні засобам: тестам, дуже ефективним вакцинам та лікам", - резюмував Бурла.