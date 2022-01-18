ru ua
Вт, 18 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Коронавірус не зникне ще кілька років": глава Pfizer дав прогноз щодо ситуації з COVID

Новость на русском →
Рим, Вівторок 18 січня 2022 12:55
"Коронавірус не зникне ще кілька років": глава Pfizer дав прогноз щодо ситуації з COVID Фото: глава Pfizer дав прогноз щодо ситуації з COVID (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Гендиректор фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що коронавірусна інфекція не зникне у світі ще протягом декількох років. Однак засоби, що є у людства, незабаром дозволять повернутися до колишнього життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю La Repubblica.

"Я не хочу здатися песимістом, але я вважаю, що нам доведеться протягом декількох років жити з вірусом, який дуже важко викорінити. Він поширився по всьому світу, може заразити одну й ту саму людину кілька разів і мав стільки мутацій, що ми заново відкрили грецьку абетку", - зазначив Бурла.

На питання журналіста, чи поява нового штаму коронавірусу "Омікрон" означає кінець пандемії, він відповів, що наразі "сказати цього не може ніхто".

"Питання не стільки в тому, зникне вірус чи ні, скільки в тому, чи зможемо ми повернутися до нормального життя. Я думаю, що в нас це вийде, ймовірно, навесні. Завдяки всім наявним у нашому розпорядженні засобам: тестам, дуже ефективним вакцинам та лікам", - резюмував Бурла.

Нагадаємо, у Європейському Союзі прогнозують одночасний спалах двох хвороб - коронавірусу та грипу, яка отримала назву "твіндемія".

При цьому американські вчені попереджають, що стрімке поширення штаму "Омікрон" практично гарантує, що це не остання версія коронавірусу, з якою зіткнеться світ.

Разом з тим у Німеччині припускають, що кінець пандемії коронавірусу можливий у 2022 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пандемія коронавірусу
NEWS
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
DAILY
Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік