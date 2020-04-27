Коронавирус психбольнице под Харьковом: у пациентов не было внешних симптомов

У заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов Харьковской областной психиатрической больницы не было внешних симптомов заболевания. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает NewsRoom.

По его словам, в связи с отсутствием внешних симптомов инфицированные люди спокойно перемещались по населенному пункту.

"Эпидемиологическое исследование еще идет, но уже можно предположить, что болезнь была занесена санитаркой, которая там работала. Она живет в другом населенном пункте и на данный момент находится там на самоизоляции. Само село Стрелечье, где расположена больница, закрыто. Установлены блокпосты, никто не может проехать или выехать оттуда, за исключением медработников и местных жителей", - сообщил Кучер.

Он отметил, что на данный момент лабораторно подтверждены 11 случаев заболевания в психбольнице. Еще ожидаются результаты по 30 образцам.

Напомним, в воскресенье, 26 апреля, в Харьковской областной психбольнице, которая находится в селе Стрелечье, подтвердили 11 случаев заражения коронавирусом. Инфицированные в психбольнице - жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского и Зачепиловского районов.

В последствие Харьковская районная государственная администрация ограничила въезд и выезд из села Стрелечье. На въездах в населенный пункт были установлены КПП.