В Харьковской области выявили вспышку коронавируса в психбольнице

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

11 из 22 новых случаев заражения в регионе состоялись в Областной психиатрической больнице №1

В Харьковской областной психиатрической больнице №1 зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Facebook глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Руководитель региона отметил, что выявленные случаи в психбольнице составляют половину количества новых заражений в области.

"За последние сутки в области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания COVID-19. Источник происхождения болезни в некоторых подтвержденных случаях еще уточняется. Но, как известно сейчас, 11 заболевших находятся в Областной психиатрической больнице №1", - сообщил Кучер.

Глава ОГА уточнил, что инфицированные в психбольнице - жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского и Зачепиловского районов.

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Всего в Харьковской области зарегистрировано 147 случаев заражения. Госпитализированы 75 человек, 55 жителей региона лечатся дома на самоизоляции. От инфекции умерло двое больных, еще 15 граждан выздоровели.

Напомним, в Харьковской области из-за вспышкы коронавируса закрыли на карантин село Высокополье Валковского района. Также сообщалось, что коронавирус подтвердили у 23 медицинских работников области.