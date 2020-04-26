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В Харьковской области ограничили въезд в село, где произошла вспышка COVID-19 в психбольнице

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 16:16
В Харьковской области ограничили въезд в село, где произошла вспышка COVID-19 в психбольнице
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На въездах в населенный пункт установили КПП

В Харьковской области ограничили въезд в село Стрелечья, где произошла вспышка коронавируса в психиатрической больнице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской районной государственной администрации Артура Товмасяна в Facebook.

По словам Товмасяна, после обнаружения вспышки коронавируса в областной психбольнице было собрано внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На заседание было принято решение относительно ограничения въезда в населенный пункт.

Так, на въездах в село Стрелечья были установлены контрольно-пропускные пункты, а население будет дополнительно проинформировано о порядке пропуска через КПП.

В Харьковской области ограничили въезд в село, где произошла вспышка COVID-19 в психбольнице

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской областной психиатрической больнице зафиксировали вспышку коронавирусного заболевания. Инфицирование коронавирусом подтвердили у 11 пациентов психбольницы. Выявленные случаи в психбольнице составляют половину количества новых заражений в Харьковской области.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин село Высокополье, Валковского района. В населенном пункте ввели режим сплошной обсервации, который продлится в течение двух недель.

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