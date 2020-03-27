Коронавирус в Харьковской области: полиция разыскала всех сбежавших из-под самоизоляции

Последнего сбежавшего нашли в Одесской области, где он временно проживал
Полиция разыскала всех 10 человек, сбежавших из самоизоляции в Харьковской области после контакта с зараженным коронавирусом и после возвращения из-за границы. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своей странице в Facebook.
Как отметил Кучер, последнего сбежавшего нашли в Одесской области, где он временно проживал.
"Из них 9 находятся на территории области. Сейчас они находятся в самоизоляции и контролируются полицией. Всем был проведен медицинский осмотр", - говорится в сообщении.
Он добавил, в отношении всех нарушителей будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством Украины.
Напомним, вчера сообщалось, что полиция разыскала 9 из 10 сбежавших из-под самоизоляции в Харьковской области.
Ранее РБК-Украина писало, что в Харьковской области разыскивают 10 человек, которые нарушили условия самоизоляции и контактировали с зараженным коронавирусом. Все они прибыли в Украину из-за границы.
Отметим, на сегодня в Украине 218 случаев заражения коронавирусом.