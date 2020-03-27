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Коронавирус в Харьковской области: полиция разыскала всех сбежавших из-под самоизоляции

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 11:46
Коронавирус в Харьковской области: полиция разыскала всех сбежавших из-под самоизоляции
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Последнего сбежавшего нашли в Одесской области, где он временно проживал

Полиция разыскала всех 10 человек, сбежавших из самоизоляции в Харьковской области после контакта с зараженным коронавирусом и после возвращения из-за границы. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своей странице в Facebook.

Как отметил Кучер, последнего сбежавшего нашли в Одесской области, где он временно проживал.

"Из них 9 находятся на территории области. Сейчас они находятся в самоизоляции и контролируются полицией. Всем был проведен медицинский осмотр", - говорится в сообщении.

Он добавил, в отношении всех нарушителей будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, вчера сообщалось, что полиция разыскала 9 из 10 сбежавших из-под самоизоляции в Харьковской области.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харьковской области разыскивают 10 человек, которые нарушили условия самоизоляции и контактировали с зараженным коронавирусом. Все они прибыли в Украину из-за границы.

Отметим, на сегодня в Украине 218 случаев заражения коронавирусом.

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