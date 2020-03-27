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Коронавірус в Харківській області: поліція розшукала всіх людей, які втекли з-під самоізоляції

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 11:46
Коронавірус в Харківській області: поліція розшукала всіх людей, які втекли з-під самоізоляції
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Останнього втікача знайшли в Одеській області, де він тимчасово проживав

Поліція розшукала всіх 10 осіб, які втекли з самоізоляції в Харківській області після контакту із зараженим коронавірусом і після повернення з-за кордону. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Кучер, останнього втікача знайшли в Одеській області, де він тимчасово проживав.

"З них 9 знаходяться на території області. Зараз вони знаходяться в самоізоляції і контролюються поліцією. Всім було проведено медичний огляд", - йдеться в повідомленні.

Він додав, відносно всіх порушників будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що поліція розшукала 9 з 10 втекли з-під самоізоляції в Харківській області.

Раніше РБК-Україна писало, що в Харківській області розшукують 10 осіб, які порушили умови самоізоляції і контактували з зараженим коронавірусом. Всі вони прибули в Україну з-за кордону.

Зазначимо, станом на сьогодні в Україні 218 випадків зараження коронавірусом.

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