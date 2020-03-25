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Коронавирус во Франции: за день умерли 240 человек

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 11:33
Коронавирус во Франции: за день умерли 240 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во Франции было зафиксировано 240 смертей и 2444 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Из-за коронавируса во Франции умерли 240 человек в течение последних суток, это наибольший показатель с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает Le Parisien.

Как сообщается, во Франции было зафиксировано 240 смертей и 2444 новых случаев заражения за сутки. Также общее число зараженных и погибших увеличилось до 1100 и 22 300 человек соответственно. В больницах находятся 10 176 пациентов, из которых 2950 в реанимации.

Также правительство Франции с 23 марта объявило о новых ограничениях для борьбы с коронавирусом в стране, которая и до этого имела строгие ограничения выхода из дома.

Нарушение правил карантина во Франции наказывается штрафом в размере 135 евро, за повторное неподчинение требованиям власти в течение 15 дней после первого планируется взыскании 1,5 тыс. евро. или максимум 6 месяцев заключения.

Напомним, Национальное собрание Франции одобрило в ночь на воскресенье в первом чтении законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения, предусматривающего введение особых мер безопасности со стороны государства в связи с пандемией коронавируса.

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