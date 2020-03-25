Коронавірус у Франції: за день померли 240 людей

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У Франції було зафіксовано 240 смертей та 2444 нових випадків зараження на коронавірус за добу

Через коронавірус у Франції померли 240 людей протягом останньої доби, це є найбільшим показником з початку епідемії у країні. Про це повідомляє Le Parisien.

Як повідомляється, у Франції було зафіксовано 240 смертей та 2444 нових випадків зараження за добу. Також загальна кількість заражених та загиблих збільшилася до 1100 та 22 300 людей відповідно. В лікарнях перебувають 10 176 пацієнтів з яких 2950 в реанімації.

Також уряд Франції з 23 березня оголосив про нові обмеження для боротьби з коронавірусом у країні, яка й до цього мала сурові обмеження виходу з дому.

Порушення правил карантину у Франції карається штрафом у розмірі 135 євро, за повторну непокору вимогам влади протягом 15 днів після першого планується стягнення 1,5 тис. євро. чи максимум 6 місяців ув’язнення.

Нагадаємо, Національні збори Франції схвалили у ніч на неділю в першому читанні законопроект про введення надзвичайного санітарного стану, що передбачає введення особливих заходів безпеки з боку держави у зв'язку з пандемією коронавірусу.