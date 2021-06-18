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Канадские медики посоветовали отказаться от второй инъекции AstraZeneca

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Канада, Пятница 18 июня 2021 06:21
Канадские медики посоветовали отказаться от второй инъекции AstraZeneca Фото: выявлена лучшая иммунореакция на вакцины Pfizer или Moderna (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Жителям Канады, которые получили первую прививку вакциной от коронавирус AstraZeneca, советуют делать второй укол препаратами Pfizer или Moderna. Такое решение было принято на основе "новых доказательств наличия потенциально лучшей иммунореакции от такого смешанного использования"”

Об это говорится в рекомендациях Национального совещательного комитета Канады по иммунизации (NACI), который консультирует правительство по вакцинации.

Теперь считается, что вакцина mRNA является приоритетной для введения второй дозы лицам, которые получили первую прививку вакциной AstraZeneca/Covishield.

В NACI также признали обе mRNA-вакцины (Pfizer, Moderna) взаимозаменяемыми.

"Лицам, которые получили первую прививку mRNA-вакциной, следует предложить тот же продукт для повторной прививки. Если он недоступен или неизвестен, для завершения курса должна быть использована вторая mRNA-вакцина", - отмечается в документе.

Напомним, Министерство здравоохранения Австралии запретило использование вакцины AstraZeneca среди лиц моложе 60 лет. Это связано со всплеском возникновения тромбов у тех, кто уже получил прививку.

Двое мужчин погибли в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс через несколько дней после получения вакцины против коронавирус.

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