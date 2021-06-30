Коронавірус "Дельта": Австралія скасувала вікові обмеження для вакцинації AstraZeneca

В Австралії скасували вікові обмеження для дорослих, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Раніше австралійців молодше 60 років застерігали від цього щеплення.

Про це повідомляє The Associated Press.

Відповідне рішення органи охорони здоров'я прийняли через поширення нового штаму коронавірусу "Дельта".

До цього австралійців молодше 60 років застерігали від щеплення вакциною від AstraZeneca через ризик виникнення тромбоемболічних ускладнень.

Зараз в уряді заявили, що рішення про розширення доступності препарату від AstraZeneca засноване на оцінці ризику.