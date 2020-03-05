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Коронавирус в Черновцах: еще 6 человек под надзором врачей

Новости » Политика     05.03.2020 - 15:57
Коронавирус в Черновцах: еще 6 человек под надзором врачей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Лица контактировали с заболевшим коронавирусом черновчанином

В Черновцах под наблюдением врачей находятся 6 пациентов, которые контактировали с больным коронавирусом жителем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что сейчас под наблюдением медработников находятся не только жена больного черновчанина, но и четверо сотрудников пограничной службы и один таможенник. Пациенты здоровы, но некоторое время будут находиться под наблюдением.

Отмечается, что в Черновицкой области нет быстрых тестов для диагностирования коронавируса COVID-19. Сейчас анализы пациентов с подозрением на коронавирус передаются в лабораторию Центра общественного здоровья Украины в Киеве.

Напомним, 3 марта коронавирус в Украине зафиксировали у мужчины в Черновцах. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны. Известно, что заболевший мужчина недавно вернулся из Италии, где находился вместе с семьей.

Также РБК-Украина писало, что в Черновцах с подозрением на заражение коронавирусом госпитализированы еще 5 граждан. Госпитализированные недавно путешествовали, в частности посещали Испанию и Британию.

Кроме того, в Черновцах после обнаружения коронавируса собрали комиссию, на которой планируют обсуждать возможность введения карантина. В городе решили ограничить массовые развлекательные мероприятия.

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