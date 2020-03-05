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Коронавірус в Чернівцях: ще 6 осіб під наглядом лікарів

Новини » Політика     05.03.2020 - 15:57
Коронавірус в Чернівцях: ще 6 осіб під наглядом лікарів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Особи контактували з хворим коронавірусом чернівчанином

У Чернівцях під наглядом лікарів перебувають 6 пацієнтів, які контактували з хворим коронавірусом жителем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що наразі під наглядом медпрацівників перебувають не лише дружина хворого чернівчанина, але й четверо співробітників прикордонної служби та один митник. Пацієнти здорові, але деякий час перебуватимуть під наглядом.

Зазначається, що у Чернівецькій області немає швидких тестів для діагностування коронавірусу COVID-19. Наразі аналізи пацієнтів з підозрою на коронавірус передаються до лабораторії Центру громадського здоров'я України в Києві.

Нагадаємо, 3 березня коронавірус в Україні зафіксували у чоловіка в Чернівцях. Це перший лабораторно підтверджений випадок на території країни. Відомо, що хворий чоловік нещодавно повернувся з Італії, де перебував разом з родиною.

Також РБК-Україна писало, що у Чернівцях з підозрою на зараження коронавірусом госпіталізовано ще 5 громадян. Госпіталізовані нещодавно подорожували, зокрема відвідували Іспанію та Британію.

Крім того, у Чернівцях після виявлення коронавірусу зібрали комісію, на якій планують обговорювати можливість введення карантину. У місті вирішили обмежити масові розважальні заходи.

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