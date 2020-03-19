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Коронавирус в Черновицкой области подозревают у 28 человек

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 14:42
Коронавирус в Черновицкой области подозревают у 28 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Две мамы и трое деток, у которых диагностировали коронавирус, чувствуют себя хорошо

В Черновицкой области за последние сутки с подозрением на коронавирус COVID-19 обратились 7 человек, в общем, подозревают вирус у 28 человек. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Вместе с тем, сообщается, что две мамы и трое деток, у которых диагностировали коронавирус, чувствуют себя хорошо, лихорадки у них нет.

В Черновицкой ОГА сообщили, что в области установлено 5 санитарно-карантинных постов в Вижнице, Снятыне, Залещиках, Атаках, Новоднестровске. Также такие посты появились в Бруснике, Колинковцах, Грозинцях, Бочковцях.

Количество зараженных коронавирусом в Черновицкой области составляет 10 человек (1 смерть).

Напомним, Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины. В министерстве разработан алгоритм реагирования на вспышки коронавируса на примере других стран.

Добавим, в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения от начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на коронавирус, 16 случаев подтвердили.

Всего в мире зарегистрировано 218 тысяч 815 случаев заболевания COVID-19. 84 тысячи 114 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 137 тысяч 677 случаев коронавируса.

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