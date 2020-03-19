ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минздрав поступило 260 подозрений на коронавирус

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 10:37
В Минздрав поступило 260 подозрений на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине подтверждены 16 случаев коронавируса

В Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины от начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на коронавирус, 16 случаев подтвердили. Об этом сообщили в Минздраве.

За прошлые сутки, 18 марта, в ЦОЗ поступило 79 подозрений, из них два были положительными - в Киевской и Донецкой областях.

"Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц", - отметили в Минздраве.

Всего в мире зарегистрировано 218 тысяч 815 случаев заболевания COVID-19. 84 тысячи 114 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 137 тысяч 677 случаев коронавируса.

Напомним, наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Украине подтверждено в Черновицкой области - 10 (1 летальный). Также подтверждены заболевания в Житомирской - 1 (летальный), Киевской - 2, Донецкой - 1 областях и 2 случая в Киеве.

Также РБК-Украина писало, что в Херсоне бригаду скорой помощи отправили на карантин из-за возможности заражения коронавирусом. Бригада будет находиться на обсервации 14 дней.

Теннисный сезон приостановлен до начала лета из-за коронавируса В Португалии объявлено чрезвычайное положение
Новости Украины УкраинаМинистерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь