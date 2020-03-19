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Коронавірус у Чернівецькій області підозрюють у 28 людей

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 14:42
Коронавірус у Чернівецькій області підозрюють у 28 людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Дві мами та троє діток, у яких діагностували коронавірус, почуваються добре

У Чернівецькій області за останню добу із підозрою на коронавірус COVID-19 звернулися 7 осіб, загалом, підозрюють вірус у 28 людей. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

Разом з тим, повідомляється, що дві мами та троє діток, у яких діагностували коронавірус, почуваються добре, лихоманки у них немає.

У Чернівецькій ОДА повідомили, що в області встановлено 5 санітарно-карантинних постів - у Вижниці, Снятині, Заліщиках, Атаках, Новодністровську. Також такі пости з’явилися у Брусниці, Колінківцях, Грозинцях, Бочківцях.

Кількість заражених коронавірусом у Чернівецькій області складає 10 людей (1 смерть).

Нагадаємо, МОЗ розробив новий алгоритм дій у разі поширення коронавірусу на території України. У міністерстві розроблено алгоритм реагування на спалах коронавірусу на прикладі інших країн.

Додамо, у Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України від початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на коронавірус, 16 випадків підтвердили.

Всього в світі зареєстровано 218 тисяч 815 випадків захворювання COVID-19. 84 тисячі 114 осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 137 тисяч 677 випадків коронавіруса.

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