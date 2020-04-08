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Коронавирус в Черновицкой области: 20 пациентов в реанимации, 3 на ИВЛ

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 16:21
Коронавирус в Черновицкой области: 20 пациентов в реанимации, 3 на ИВЛ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 273 случая коронавируса

В Черновицкой области в реанимационных отделениях больниц находится 20 человек с подозрением или подтвержденным заболеванием коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации.

Сообщается, что трое пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к искусственной вентиляции легких, четверо - на кислородной дотации.

Всего в реанимациях области находятся 6 человек с подтвержденным коронавирусом, остальные 14 - с подозрением. Среди них двое детей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах умерла 66-летняя женщина с подозрением на коронавирус. Она находилась в реанимации на искусственной вентиляции легких. При этом у умершей была сопутствующая патология - гипертоническая болезнь.

Отметим, за прошлые сутки в Украине заразились 206 человек. Всего в стране 1668 зараженных COVID-19. В Черновицкой области сообщалось о 273 случаях.

Также в Украине за сутки зафиксировали 7 новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. По состоянию на утро 8 апреля в Украине скончались 52 пациента, больных COVID-19.

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