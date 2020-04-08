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В Черновцах умерла женщина с подозрением на коронавирус

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 14:28
В Черновцах умерла женщина с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У умершей была сопутствующая патология - гипертоническая болезнь

В Черновицкой городской больнице №1 умерла 66-летняя женщина с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Сообщается, что женщина была госпитализирована 6 апреля, а на следующий день ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

У больной была сопутствующая патология - гипертоническая болезнь.

Напомним, в Черновицкой области коронавирус подтвердили у трех священников.

Кроме того, в Тернопольской области умер священник, у которого первым в области лабораторно подтвердили коронавирус.

Отметим, по состоянию на 8 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 1668 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 206 человек, также умерли 52 человека. Выздоровело за последний день 35 пациентов. Больше всего заболевших насчитывается в столице Украины, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях.

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