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Коронавірус в Чернівецькій області: 20 пацієнтів у реанімації, 3 на ШВЛ

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 16:21
Коронавірус в Чернівецькій області: 20 пацієнтів у реанімації, 3 на ШВЛ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області 273 випадку коронавіруса

У Чернівецькій області в реанімаційних відділеннях лікарень перебуває 20 осіб з підозрою або підтвердженим захворюванням коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Чернівецької облдержадміністрації.

Повідомляється, що троє пацієнтів знаходяться у важкому стані і підключені до штучної вентиляції легень, четверо - на кисневої дотації.

Всього в реанімаціях області перебувають 6 осіб з підтвердженим коронавірусом, решта 14 - з підозрою. Серед них двоє дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях померла 66-річна жінка з підозрою на коронавірус. Вона перебувала в реанімації на штучній вентиляції легенів. При цьому у померлої була супутня патологія - гіпертонічна хвороба.

Зазначимо, за минулу добу в Україні заразилися 206 осіб. Всього в країні 1668 заражених COVID-19. У Чернівецькій області повідомлялося про 273 випадках.

Також в Україні за добу зафіксували 7 нових летальних випадків, пов'язаних з захворюванням коронавірусом. За станом на ранок 8 квітня в Україні померли 52 пацієнта, хворих COVID-19.

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