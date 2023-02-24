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Корона не впаде. Зеленський готовий іти назустріч африканським країнам

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П'ятниця 24 лютого 2023 18:08
Корона не впаде. Зеленський готовий іти назустріч африканським країнам Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна прагне розвивати відносини з країнами Африканського континенту. Президент України Володимир Зеленський хоче організувати саміт країн Латинської Америки та України та особисто відвідати його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Зеленського.

Президент вважає, що Україні потрібно робити кроки назустріч до країн Африканського континенту.

Так, він зазначив, що до повномасштабної війни у України не було міцного кулаку партнерів. Зараз він є, проте там не вистачає Африканського континенту.

"Я дуже хотів би зробити конференцію. Я хотів би зробити зустріч - саміт країн Латинської Америки та України. І ви знаєте, як мені складно виїжджати з держави, але спеціально на цю зустріч я поїхав би", - сказав він.

Зеленський вважає, що зміг би донести важливість співпраці медіа та суспільству країн Африканського континенту.

"Корона не впаде, у мене її немає. Я готовий іти назустріч, наші дипломати ідуть назустріч. Ми готові пахати 24 на 7", - сказав він.

РБК-Україна наводить ключові заяви президента на прес-конференції.

Зазначимо, що на початку року МЗС України заявило про перезавантаження відносин з Африкою.

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