ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Корона не упадет. Зеленский готов идти навстречу африканским странам

Новина українською →
Пятница 24 февраля 2023 18:08
Корона не упадет. Зеленский готов идти навстречу африканским странам Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина стремится развивать отношения со странами Африканского континента. Президент Украины Владимир Зеленский хочет организовать саммит стран Латинской Америки и Украины и лично посетить его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

Президент считает, что Украине нужно делать шаги навстречу странам Африканского континента.

Так, он отметил, что до полномасштабной войны у Украины не было крепкого кулака партнеров. Сейчас он есть, но там не хватает Африканского континента.

"Я бы очень хотел сделать конференцию. Я хотел бы сделать встречу - саммит стран Латинской Америки и Украины. И вы знаете, как мне сложно выезжать из государства, но специально на эту встречу я поехал бы", - сказал он.

Зеленский считает, что мог бы донести важность сотрудничества медиа и обществу стран Африканского континента.

"Корона не упадет, у меня ее нет. Я готов идти навстречу, наши дипломаты идут навстречу. Мы готовы пахать 24 на 7", - сказал он.

РБК-Украина приводит ключевые заявления президента на пресс-конференции.

Отметим, что в начале года МИД Украины заявил о перезагрузке отношений с Африкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Африка
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны