"Королівський смак" зупиняє виробництво і скорочує персонал через війну

"Королівський смак" вимушений зупинити виробництво та припинити закупівлю олійних культур. Причинами стали проблеми зі світлом і воєнні загрози.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник пресслужби компанії Геннадій Тертичний у Facebook.
Компанія повідомляє про:
Критична ситуація з електропостачанням і постійна загроза ракетних та дронових ударів змусили власників підприємства піти на цей крок.
"Найважче в цій ситуації те, що ми змушені залишати людей без роботи. Багато хто працює з нами роками, і ми розуміємо, що за кожним працівником стоїть його родина", - зауважили у пресслужбі.
За словами Тертичного, постійні перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства. А постійні обстріли створюють додаткові ризики для працівників.
"Наразі компанія завершує відвантаження готової продукції та зупиняє виробничі процеси", - зазначив він.
Раніше РБК-Україна писало, що окупанти 10-11 жовтня завдали серії ударів по заводу "КСМ Протек" у Київській області, де виробляють мастильні матеріали. Об'єкт було знищено.
Крім того, 7 жовтня Росія повністю знищила центральний склад мережі автотоварів "АТЛ Автосервіс". Через нього проходили основні обсяги мастил, акумуляторів та автотоварів компанії.
Також стало відомо, що через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості "Кернел" зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів.
Ще у Чорткові на Тернопільщині внаслідок атак російських дронів повністю знищене іноземне підприємство, яке працювало понад 10 років і було одним із найбільших платників податків.