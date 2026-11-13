"Королівський смак" зупиняє виробництво і скорочує персонал через війну

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти 10-11 жовтня завдали серії ударів по заводу "КСМ Протек" у Київській області, де виробляють мастильні матеріали. Об'єкт було знищено.

Крім того, 7 жовтня Росія повністю знищила центральний склад мережі автотоварів "АТЛ Автосервіс". Через нього проходили основні обсяги мастил, акумуляторів та автотоварів компанії.

Також стало відомо, що через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості "Кернел" зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів.

Ще у Чорткові на Тернопільщині внаслідок атак російських дронів повністю знищене іноземне підприємство, яке працювало понад 10 років і було одним із найбільших платників податків.