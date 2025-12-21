ua en ru
Королевский синий и архитектурный крой: стильный "лук" жены Усика

Воскресенье 21 декабря 2025 13:35
Королевский синий и архитектурный крой: стильный "лук" жены Усика Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Екатерина Усик снова привлекла внимание стильным экспериментом, отойдя от привычных спортивных и кэжуал-образов. На этот раз жена чемпиона появилась в футуристическом деловом костюме с архитектурным кроем и акцентом на королевский синий цвет.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Усика

Главным акцентом образа стал насыщенный королевский синий оттенок. Royal Blue выглядит максимально эффектно на фоне минималистического белого интерьера, подчеркивая четкость линий и создавая сильное визуальное впечатление.

В мире моды этот цвет давно считается символом силы, стабильности и интеллекта. Он часто используется в деловых и вечерних образах как статусная альтернатива черному, которая выглядит свежее и менее предсказуемо.

Королевский синий и архитектурный крой: стильный &quot;лук&quot; жены УсикаЖена Усика показала модный образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Ключевым элементом ансамбля стал жакет с выразительным архитектурным кроем. Внимание привлекают гипертрофированные плечи с четко очерченными подплечниками.

Такая форма создает V-образный силуэт, ассоциирующийся с силой, властью и эстетикой 80-х годов - снова активно возвращающимся на подиумы трендом.

В то же время образ не выглядит агрессивно благодаря еще одной важной детали - баске.

Мягкая волнистая баска на талии придает жакету женственности и балансирует объемный верх. Она подчеркивает фигуру Екатерины, формируя классический силуэт "песочных часов" и создавая изящный контраст между структурированными плечами и приталенной линией талии.

Королевский синий и архитектурный крой: стильный &quot;лук&quot; жены УсикаЕкатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Дополнительную элегантность образу придает фигурный воротник с высоким вырезом, деликатно открывающий ключицы и усиливающий ощущение современной женственности.

Жакет дополняет юбка длины миди - еще один элемент, работающий на сдержанность и деловую эстетику.

Прямой или слегка расширенный крой обеспечивает классический вид и делает образ универсальным: он уместен как для официальных мер, так и для светских выходов.

Такая длина юбки подчеркивает элегантность и не перегружает складывающийся верх.

Королевский синий и архитектурный крой: стильный &quot;лук&quot; жены УсикаЕкатерина Усик задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Завершающим штрихом стали черные туфли-лодочки на высокой шпильке с ремешком на лодыжке и острым носом. Лакированная поверхность обуви придает образу легкого блеска и делает его более праздничным, не нарушая всеобщей строгости.

Выбор именно классических лодочек подчеркивает, что главную роль в этом луке играют крой и цвет, а не аксессуары.

Украшений у Екатерины минимум - лишь лаконичный перстень, который не отвлекает внимания от костюма. Такой подход отвечает современным модным правилам: если образ самодостаточен, аксессуары должны только дополнять, а не соперничать с ним.

В общем, новый лук Екатерины Усик создает впечатление уверенности, внутренней силы и готовности к смелым модным экспериментам.

Она демонстрирует, что может органично выходить за пределы привычных стилистических решений и выбирать сложные, драматические силуэты с элементами "high fashion".

Этот образ еще одно подтверждение того, что современная деловая мода может быть не только строгой, но и выразительной, женственной и актуальной.

Королевский синий и архитектурный крой: стильный &quot;лук&quot; жены УсикаЖена Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

