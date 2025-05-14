Королівський флот Британії знайшов спосіб полювання за російськими підводними човнами, - Times

Секретні архіви і нова технологія

Як пише видання, у Міністерстві оборони Великої Британії зберігаються магнітні стрічки з акустичними сигнатурами ворожих кораблів і підводних човнів. Ці дані збирали понад півстоліття фахівці Королівського флоту, які полювали на підводні човни.

Раніше ці записи були важкі у використанні, але тепер вони стали в пригоді завдяки новим технологіям. Система Lura, розроблена європейською компанією Helsing, використовує штучний інтелект, щоб "висвітлити" океани і знаходити російські підводні човни.

Вона замінює працю морських аналітиків, спрощуючи і прискорюючи реакцію флоту.

Підводні дрони і стеження за Росією

Lura може розрізняти навіть кораблі одного класу за їхніми унікальними шумами. Система будує мережу підводних сенсорів, які працюють як супутники під водою. Планери-дрони з сенсорами можуть місяцями патрулювати море, вишукуючи підозрілі звуки.

Це особливо важливо для захисту підводних кабелів, що забезпечують зв'язок між країнами. Планери можна розмістити, наприклад, у стратегічній акваторії GIUK між Європою та Атлантикою.

Розробка і цілі системи Lura

Королівський флот замовив дослідження ШІ для підводного спостереження, після чого Helsing розробила Lura. Компанія сподівається, що система буде використовуватися повсюдно.

За словами одного із засновників, Гундберта Шерфа, система призначена для захисту важливих вод та інфраструктури. Вона дає змогу заздалегідь виявляти загрози і стримувати противника. Розгортання "підводних сузір'їв" має зробити океани прозорими для стеження.

Переваги ШІ над людиною

Амелія Гулд, керівник морського напряму Helsing і колишній офіцер Королівського флоту, розповіла, що раніше морякам потрібні були роки, щоб навчитися розпізнавати підводні звуки.

На відміну від них, Lura працює з першого дня і стає кращою з часом. Вона порівняла її з героєм "Полювання за Червоним Жовтнем" - гідроакустиком Джонсі, але без довгого навчання. Система застосовується на планерах SG-1 Fathom, спочатку створених для відстеження китів.

Простота, масовість і ефективність

За словами технолога Найла Картрайта, у воду можна запустити сотні таких планерів. Вони просто слухають, а при виявленні дивної активності - наприклад, російського підводного човна - піднімаються і повідомляють дані.

Один дрон сам по собі малоефективний, але у великій кількості вони створюють серйозний стримувальний засіб. Це недорого і швидко, а противнику стає складніше діяти непомітно.