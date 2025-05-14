Королевский флот Британии нашел простой способ охоты за российскими подлодками, - Times

Секретные архивы и новая технология

Как пишет издание, в Министерстве обороны Великобритании хранятся магнитные ленты с акустическими сигнатурами вражеских кораблей и подлодок. Эти данные собирались более полувека специалистами Королевского флота, охотившимися на подлодки.

Раньше эти записи были трудны в использовании, но теперь они пригодились благодаря новым технологиям. Система Lura, разработанная европейской компанией Helsing, использует искусственный интеллект, чтобы "осветить" океаны и находить российские подлодки.

Она заменяет труд морских аналитиков, упрощая и ускоряя реакцию флота.

Подводные дроны и слежка за Россией

Lura может различать даже корабли одного класса по их уникальным шумам. Система строит сеть подводных сенсоров, которые работают как спутники под водой. Планеры-дроны с сенсорами могут месяцами патрулировать море, выискивая подозрительные звуки.

Это особенно важно для защиты подводных кабелей, обеспечивающих связь между странами. Планеры можно разместить, например, в стратегической акватории GIUK между Европой и Атлантикой.

Разработка и цели системы Lura

Королевский флот заказал исследование ИИ для подводного наблюдения, после чего Helsing разработала Lura. Компания надеется, что система будет использоваться повсеместно.

По словам одного из основателей, Гундберта Шерфа, система предназначена для защиты важных вод и инфраструктуры. Она позволяет заранее выявлять угрозы и сдерживать противника. Развертывание "подводных созвездий" должно сделать океаны прозрачными для слежения.

Преимущества ИИ над человеком

Амелия Гулд, руководитель морского направления Helsing и бывший офицер Королевского флота, рассказала, что раньше морякам требовались годы, чтобы научиться распознавать подводные звуки.

В отличие от них, Lura работает с первого дня и становится лучше со временем. Она сравнила ее с героем "Охоты за Красным Октябрем" - гидроакустиком Джонси, но без долгого обучения. Система применяется на планерах SG-1 Fathom, изначально созданных для отслеживания китов.

Простота, массовость и эффективность

По словам технолога Найла Картрайта, в воду можно запустить сотни таких планеров. Они просто слушают, а при обнаружении странной активности - например, российской подлодки - поднимаются и сообщают данные.

Один дрон сам по себе малоэффективен, но в большом количестве они создают серьезное сдерживающее средство. Это недорого и быстро, а противнику становится сложнее действовать незаметно.